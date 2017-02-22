Афіша Тернополя 

Завтра активісти символічно садитимуть дерева в місцях незаконних забудов в Тернополі

Redaktor 1 коментар

Деревом по генплану” – це спонтанна природозахисна акція тернопільських активістів, мета якої є символічна висадка дерев в місцях незаконних забудов, що суперечать справжньому генеральному плану міста Тернопіль.
Активісти це роблять, щоб проапелювати до свідомості депутатів Міської ради і наголосити, що громадськість ПРОТИ забудов у парках міста!

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1 коментар до запису “Завтра активісти символічно садитимуть дерева в місцях незаконних забудов в Тернополі

  • Dajan-Jarosław
    23:14 | 22 лютого, 2017 на 23:14
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    перед тим як садити – було б добре висадити

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