25 березня Тернопіль вперше прийматиме Єгора Грушина з програмою Solo Piano, в яку входять найкращі сольні композиції піаніста. Ця програма є настільки актуальною, що відомий шведський лейбл «1631 Recordings» видав збірку творів композитора, під назвою «Solo Piano Works Vol.1». Минулого року програма Solo Piano презентувалась в декількох містах і зібрала аншлаги.

Єгор Грушин – яскравий український композитор та піаніст. Стиль, в якому творить композитор – сучасна класика (modern classical), яка є легкою для сприйняття, але водночас і насиченою різноманітними мелодіями та паттернами, які наче й нові і водночас як забуті старі, заховані десь глибоко в нашій душі. За 5 років творчості Єгор Грушин дав понад 200 концертів, презентував світу 4 альбоми та став автором саундтреків до 6-ти вітчизняних фільмів. Загалом музику Єгора Грушина можна назвати саундтрековою, вона пульсує, ллється, плаче, усміхається, зітхає, перетікає, живе, звучить наче з космосу, інколи переживає особисті хвилювання персонажів, передає глибини людських образів, малює природу…

Якщо ви хочете провести цей вечір особливо, із близькими вам людьми, на концерті Єгора Грушина Solo Piano це можна буде зробити у затишній та інтимній атмосфері.