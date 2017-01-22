У Тернополі проведуть змагання зі сноубордингу

28 січня у Тернополі, в парку імені Т. Г. Шевченка, проведуть змагання «Snowboarding freestyle». Організатором заходу виступає Тернопільська територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». За першість змагатимуться десятки аматорів. Переможці будуть нагороджені призами.

– Дуже важливо популяризувати здоровий спосіб життя. Тому організовуємо ці спортивні змагання. Проведення цього заходу ініціювали молоді активісти нашої партії і, звісно, їхня ідея отримала підтримку. Сноубординг – це один з найбільш популярних зимових видів спорту. Змагання будуть проводитися у центрі Тернополя, на набережній ставу. Сподіваємося, що захід, окрім багатьох учасників, збере також глядачів, які вболіватимуть за сноубордистів-аматорів, – зазначає керівник секретаріату Тернопільської територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило.

Ідея проведення цього спортивного заходу належить активісту молодіжного крила партії «Солідарність» Володимиру Стецю, який займається цим видом спорту вже не один рік.

– Ми вирішили організувати змагання «Snowboarding freestyle» на набережній Тернопільського ставу, на так званих «Єлисейських полях». Сподіваємося, що нам вдасться влаштувати справжнє зимове свято, – розповідає голова молодіжного крила Тернопільського осередку партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Юрій Питель.

Змагання зі сноубордингу розпочнуться о 14:00. Усі охочі можуть реєструватися за телефоном (098) 514 51 55.