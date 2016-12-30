Зимові канікули в обласній бібліотеці для дітей. Список заходів

Зимові канікули – найвеселіша і найцікавіша пора для усіх дітей, а ще це –час дивовижних новорічно-різдвяних дійств.

Тернопільська обласна бібліотека для дітей запрошує усіх школярів міста відчути неймовірний святковий настрій та різдвяний дух народних традицій та провести свої новорічні канікули разом з друзями та бібліотекою.

Під час зимових канікул у книгозбірні ви помандруєте «Різдвяною стежкою до щастя і добра», почуєте «Різдвяні історії з книжкової шафи», побуваєте на святкуванні Нового року та Різдва у різних країнах світу, відвідаєте зимовий кінозал «Мультитек@», візьмете участь у майстер-класах, розважальних заходах та активних іграх на «Kinect-майданчику».

Детальніше про дату і час проведення заходів можна дізнатись на сайті бібліотеки ( http://odb.te.ua/1-1518) або на дошці оголошень у бібліотеці.

Бібліотека зробить ваші зимові канікули незабутніми та додасть Вам святкового настрою.

Програма зимового дозвілля у бібліотеці»

Різдвяні розваги

«Віншую вас з тими святами»

(ігри, колядки, віншування)

Виставка-інсталяція

«Різдвяною стежкою до щастя і добра»

Книжкова виставка

«Від Різдва, свята гожого,

до Водохреща Божого»

Зимовий кінозал «Мультитек@»

(перегляд дитячих кінофільмів та

мультфільмів на замовлення)

Активні ігри на

«Kinect-майданчику»

Книжковий вернісаж

«Читаємо святковими вечорами»

Аудіогодина

«Різдвяні історії з книжкової шафи»

(прослуховування аудіо книг на зимову тематику)

Інформ-сеанс

«Новий рік мандрує світом»

(традиції святкування Нового року в

різних країнах)

Різдвяна відеомандрівка

«По всьому світу стала новина»

(свято Різдва у світі)

Різдвяні читання

«Веселих свят!»

(знайомство з книгою братів Капранових)

Вітальна програма

«Хай Різдво у вашу хату принесе добра багато!»

Калейдоскоп зимових свят

«Добрі свята приходять у дім»

(у рамках проекту «Від малюка до школяра)

Мультимедійна відео-подорож

«Чому рипить сніжок»

Майстер-клас

«Сніжинка-смішинка»

(виготовлення аплікації)

Народознавча гра для меломанів

«Відгадай колядку»

Гарних вам канікул у дитячій бібліотеці!

Надія Чайківська – заступник директора

Тернопільської обласної бібліотеки для дітей