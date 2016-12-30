Зимові канікули в обласній бібліотеці для дітей. Список заходів
Зимові канікули – найвеселіша і найцікавіша пора для усіх дітей, а ще це –час дивовижних новорічно-різдвяних дійств.
Тернопільська обласна бібліотека для дітей запрошує усіх школярів міста відчути неймовірний святковий настрій та різдвяний дух народних традицій та провести свої новорічні канікули разом з друзями та бібліотекою.
Під час зимових канікул у книгозбірні ви помандруєте «Різдвяною стежкою до щастя і добра», почуєте «Різдвяні історії з книжкової шафи», побуваєте на святкуванні Нового року та Різдва у різних країнах світу, відвідаєте зимовий кінозал «Мультитек@», візьмете участь у майстер-класах, розважальних заходах та активних іграх на «Kinect-майданчику».
Детальніше про дату і час проведення заходів можна дізнатись на сайті бібліотеки ( http://odb.te.ua/1-1518) або на дошці оголошень у бібліотеці.
Бібліотека зробить ваші зимові канікули незабутніми та додасть Вам святкового настрою.
Програма зимового дозвілля у бібліотеці»
- Різдвяні розваги
«Віншую вас з тими святами»
(ігри, колядки, віншування)
- Виставка-інсталяція
«Різдвяною стежкою до щастя і добра»
- Книжкова виставка
«Від Різдва, свята гожого,
до Водохреща Божого»
- Зимовий кінозал «Мультитек@»
(перегляд дитячих кінофільмів та
мультфільмів на замовлення)
- Активні ігри на
«Kinect-майданчику»
- Книжковий вернісаж
«Читаємо святковими вечорами»
- Аудіогодина
«Різдвяні історії з книжкової шафи»
(прослуховування аудіо книг на зимову тематику)
- Інформ-сеанс
«Новий рік мандрує світом»
(традиції святкування Нового року в
різних країнах)
- Різдвяна відеомандрівка
«По всьому світу стала новина»
(свято Різдва у світі)
- Різдвяні читання
«Веселих свят!»
(знайомство з книгою братів Капранових)
- Вітальна програма
«Хай Різдво у вашу хату принесе добра багато!»
- Калейдоскоп зимових свят
«Добрі свята приходять у дім»
(у рамках проекту «Від малюка до школяра)
- Мультимедійна відео-подорож
«Чому рипить сніжок»
- Майстер-клас
«Сніжинка-смішинка»
(виготовлення аплікації)
- Народознавча гра для меломанів
«Відгадай колядку»
Гарних вам канікул у дитячій бібліотеці!
Надія Чайківська – заступник директора
Тернопільської обласної бібліотеки для дітей