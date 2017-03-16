Дитяча сторінка. Вероніка Забрудська про Україну та маки

Вірш Україна

Колоски і небо – це прапор України.

Нехай край наш буде мирний і вільний!

Це наша держава! Це наша країна!

Нехай живе Україна!

Кобзарі зіграють пісню українську

І прославлять землю батьківську!

А он там червона калина,

Одним словом — Україна!

Маки

На полі між пшеницею

Вогники горять,

А біля них малесенькі

Бджілоньки летять.

-Мамо, мамо, там пожар,

Пшениця загориться!

Втратить поле рідний дар

І врожай весь погубиться!

-Дитино, не хвилюйся,

Це лиш червоні маки.

Їхні барви ллються,

Мов вогняні знаки.

ВЕРОНІКА ЗАБРУДСЬКА