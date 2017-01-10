Іван Ковалик відповідає на дискредитацію Сергія Алілуйка

Знайомтесь – це СіРожа Алілуйко (Serhii Alilujko)!



Сірожа мріє бути “дірєктором”.

Сірожа закінчив ТНПУ ім. В.Гнатюка. Працював на посаді завідувача кафедри методики і змісту освіти та ІКТ ТОКІППО (Інституту післядипломної освіти вчителів). Пізніше став в.о. директора ТОКІППО.

А ще Сірожа бізнесмен! Він є власником компютерної фірми Vivat Service. Будучи директором ТОКІППО залюбки продавав свою техніку закладам освіти, зокрема і установі, яку ж сам очолював (звісно ж по завищеній ціні). Фірму в цей час перереєстрував на родичку Алілуйко Наталю.

Детальніше за посиланням – http://intb.te.ua/2015/…/директора-інституту-післядипломної/

Після ряду скандалів в Інституті, депутати Тернопільської обласної ради не затвердили Сірожу на посаді директора ТОКІППО, але новообраний голова Ради взяв його до себе на роботу в Патронатну службу (жодного дня на роботі не з’являвся).

Через деякий час Сірожа вже очолив новостворений відділ Тернопільської міської ради – відділ реєстрації майнових прав на нерухоме майно. Робота була складна і Сірожа звільнився.

“Не пасе задніх” Сірожа і в громадській роботі. Від недавна він очолив ГО “Спілка освітян Тернопільщини”!

Сірожа є власником “надпотужних” інформаційних ресурсів – http://vsim.te.ua та http://biznesoblast.com . Їх він використовує для “обливання брудом” людей, які не хочуть брати участі в його бізнес-схемах продажу компютерної техніки по завищених цінах. Ви часто можете тут побачити “чорнуху” на керівників Департаменту освіти і науки області – Любомир Крупа Olya Khoma .

Вільні Люди Тернопіль – Самооборона Майдану висвітлювали факти корупціних діянь Сірожи. “Дірєктор” це добре пам’ятає і регулярно робить спроби дискредитації мене особисто і організації своїми кволими матеріалами. Ось нещодавно зявився черговий такий – http://vsim.te.ua/3454-chomu-zavzhdy-aktyvnyi-lider-ternopi…

Не будь, як СіРожа! І будеш успішним ДИРЕКТОРОМ!