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Побили тернопільську волонтерку Лілію Мусіхіну. Ще й погрожували застрелити

Redaktor 6 коментарів

Про це жінка повідомляє у мережі Фейсбук:

  • Я ненавиджу козлів. Особливо ненавиджу тих двоногих козлів, хто здатен підняти руку на собаку. Чи на жінку. Чи на тих і на тих.
    Сьогодні дісталось і мені, і моїй Тері.
    Звісно, що під підїздом в себе ми гуляємо без повідця. Звісно, ми бігаємо, дурачимось і робимо все, що має робити собака хронічно втомленої людини.
    Словом, йшов чоловік, Тері у компанії сусідських жужиків мала необережність гавкнути на нього, за що отримала носаком черевика. І погрози бути вбитою чи застреленою. При тім, що жодної агресії вона не виявляла: виляла хвостом і тішилась свободі.
    Далі дісталось мені – ліхтариком в очі, кулаком по плечі і так далі. Звісно, і я відбивалась. Аякже. Бо все ще й супроводжувалось скаргами на мене нажалітись у Верховну раду, отруїти і застрелити.
    Словом, тепер гуляю з псом виключно з пістолетом. І стріляю. Не в людей.В козлів.
    При першому вияві агресії в сторону того, хто не може себе захистити: дітей, котів, жінок, калік і собак.

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6 коментарів до запису “Побили тернопільську волонтерку Лілію Мусіхіну. Ще й погрожували застрелити

  • Орислава
    20:26 | 21 грудня, 2016 на 20:26
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    Собак потрібно выгулювати на поводку і з намордником, і немає ніякого значення, якого розміру пес. На жаль, власники собак чомусь вважають за нормальне, самостійно визначати, чи приємний перехожим тактильний контакт з тваринами. Вигулювали б собак згідно з встановленими правилами, не було б таких проблем.

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  • Леля
    10:02 | 22 грудня, 2016 на 10:02
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    Бо собаку треба вигулювати на повідку, шановна. Якби ваша собака зробила те ж саме з моєю дитиною, для прикладу, я б сама вас побила. Навіть якщо собака тішилась, навіть, якщо вона не планувала обідити. Але правила – є правила. І давайте без “всі так роблять”. У нас самих собака. З повідка не спускаю ніколи! Хоч вона і дуже добра. Але переляку може хватити, щоб зробити дитину інвалідом на все життя.

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  • Антоніна
    10:37 | 22 грудня, 2016 на 10:37
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    Ну постійно ця жіночка втрапить у якусь халепу, таке враження, що карма її наздоганяє.

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  • Наталя
    11:40 | 22 грудня, 2016 на 11:40
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    Колись я бачила, як “безобідна” собачка “граючись і виляючи хвостиком” наскочила на дитину. Мале від страху впісялось і ридало так, що ту собачку хотілося… уявляєте що. Людям мягко кажучи не приємно, коли на них нападають собаки. Навіть добрі, навіть граючись… Може, той чоловік і козел, але в даному випадку він поступив логічно. Захисна реакція на агресію.

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  • Кий
    14:46 | 22 грудня, 2016 на 14:46
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    5 річну дочку мого товариша ось така добра ручна вівчарочка без намордника граючись вкусила за обличчя. Шви і переляк малій на все життя… Лілю, будьте мудрішою!

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  • Тетяна
    14:49 | 22 грудня, 2016 на 14:49
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    Дівчата! Ви взагалі-то вмієте читати, добиратися до суті постів? Чи вам, як бикам, достатньо махнути перед носом червоною шматою з надписом “пес без повідка”? Ви не розумієте, що такими висловлюваннями ви даєте “зелене світло” хлопам (яким в принципі не потрібно приводу) скинути свою агресію на слабших??? Що ж, тоді тримайтеся, бо рано чи пізно ви самі нарветеся на такого бика. От тільки тоді не жалійтеся в соцмерережах.
    І ще одне: тут, дівчата, дуже легко під масками вчити когось, а ви зайдіть на сторінку Мусіхіної в Фейсбук, і там відкрито висловіть свою позицію. Слабо?

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