Побили тернопільську волонтерку Лілію Мусіхіну. Ще й погрожували застрелити

Про це жінка повідомляє у мережі Фейсбук:

Я ненавиджу козлів. Особливо ненавиджу тих двоногих козлів, хто здатен підняти руку на собаку. Чи на жінку. Чи на тих і на тих.

Сьогодні дісталось і мені, і моїй Тері.

Звісно, що під підїздом в себе ми гуляємо без повідця. Звісно, ми бігаємо, дурачимось і робимо все, що має робити собака хронічно втомленої людини.

Словом, йшов чоловік, Тері у компанії сусідських жужиків мала необережність гавкнути на нього, за що отримала носаком черевика. І погрози бути вбитою чи застреленою. При тім, що жодної агресії вона не виявляла: виляла хвостом і тішилась свободі.

Далі дісталось мені – ліхтариком в очі, кулаком по плечі і так далі. Звісно, і я відбивалась. Аякже. Бо все ще й супроводжувалось скаргами на мене нажалітись у Верховну раду, отруїти і застрелити.

Словом, тепер гуляю з псом виключно з пістолетом. І стріляю. Не в людей.В козлів.

При першому вияві агресії в сторону того, хто не може себе захистити: дітей, котів, жінок, калік і собак.