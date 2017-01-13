Слово міського голови Сергія Надала “не горобець” або Як мер “дбає” про тернополян

Впродовж декількох днів, коли місто фактично було паралізованим через снігопад 13-14 листопада, міські високі чиновники не скупилися слів в адресу тих, кого признали винними за транспортний колапс та завалене прибирання міста від снігу.

Тоді ж міський голова сказав, що всі, хто зірвав виїзд громадського транспорту та прибирання міста, будуть притягнені до відповідальності. А 15 листопада мер навіть звернувся із відеозверненням до мешканців Тернополя, в якому серед іншого сказав й таке: «На жаль, приватні перевізники не змогли забезпечити виїзд транспорту…» (Див. відео ТУТ).

Та практичних наслідків тих «снігових уроків», зокрема щодо тих, хто зірвав в екстремальні для Тернополя дні роботу громадського транспорту, в обласному центрі ніхто не відчув. Стемковського відсторонили від виконання обов’язків, а він продовжував отримувати зарплату, нічого не роблячи в галузі, за яку був відповідальний (ЖКГ). І навіть депутатам не вистачило духу звільнити чиновника. Його підлеглий Лесів з переляку сам попросився у відставку, а Мединського (управління транспорту) та Вітика (відділ технагляду) покарали доганами.

Проходить трохи менше двох місяців і тернополяни отримують сюрприз: замість покарання перевізникам піднімають тариф на 1 гривню. З 10 січня 2016 року вартість проїзду в міських автобусах становить 4 гривні.

Це вже не вперше, коли перевізники домагаються свого на фоні критичного ставлення влади та самих тернополян.

«ТЕРЕН»