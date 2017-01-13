Слово міського голови Сергія Надала “не горобець” або Як мер “дбає” про тернополян
Всупереч обіцянкам мера Сергія Надала покарати перевізників, які минулого року під час першого снігопаду не вийшли на маршрути, міськрада їм підвищила вартість проїзду
Впродовж декількох днів, коли місто фактично було паралізованим через снігопад 13-14 листопада, міські високі чиновники не скупилися слів в адресу тих, кого признали винними за транспортний колапс та завалене прибирання міста від снігу.
Тоді ж міський голова сказав, що всі, хто зірвав виїзд громадського транспорту та прибирання міста, будуть притягнені до відповідальності. А 15 листопада мер навіть звернувся із відеозверненням до мешканців Тернополя, в якому серед іншого сказав й таке: «На жаль, приватні перевізники не змогли забезпечити виїзд транспорту…» (Див. відео ТУТ).
Та практичних наслідків тих «снігових уроків», зокрема щодо тих, хто зірвав в екстремальні для Тернополя дні роботу громадського транспорту, в обласному центрі ніхто не відчув. Стемковського відсторонили від виконання обов’язків, а він продовжував отримувати зарплату, нічого не роблячи в галузі, за яку був відповідальний (ЖКГ). І навіть депутатам не вистачило духу звільнити чиновника. Його підлеглий Лесів з переляку сам попросився у відставку, а Мединського (управління транспорту) та Вітика (відділ технагляду) покарали доганами.
Проходить трохи менше двох місяців і тернополяни отримують сюрприз: замість покарання перевізникам піднімають тариф на 1 гривню. З 10 січня 2016 року вартість проїзду в міських автобусах становить 4 гривні.
Це вже не вперше, коли перевізники домагаються свого на фоні критичного ставлення влади та самих тернополян.