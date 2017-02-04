Деталі Тернополя. Все, що нагадує про літо (фото)

Ну, гаразд, багато чого, що нагадує про літо, можна знайти в Тернополі, коли бути уважним.

Приміром, шум моря. В дитинстві його «видобували», прикладаючи мушлю до вуха. А мушель у Тернополі таки багато — ними прикрашені пілястри будинку обласної універсальної наукової бібліотеки, ними оздоблені безліч фасадів, як-ось ті, що розташовані по вулиці Руській, мушельку знайде пильний подорожній, коли пройдеться вулицею Олени Кульчицької та розгляне двері її будинків.

Зелень. Тут до кольору до вибору. Хочете квітів? А яких саме? Ось вам ті, що вічно квітнуть у металі, тобто на балясинах і декоративних огорожах дверей та балконів – таких безліч у середмісті. Хочете пройтися килимом із квітів? Теж просто — поєднайте розглядання балясин із вивченням кахельних візерунків. Бажаєте сплести вінок чи гірлянду? Вони вже готові та чекають вас на будинках вулиць Чорновола, Сагайдачного, Валової.

Тож розглядайте, і літо вам буде повсякчас.

Анна Золотнюк.