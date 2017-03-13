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Деталі Тернополя. Знаки міжвоєнної доби

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У часи між Першою та Другою світовими війнами популярності  набув конструктивізм, або ж функціоналізм.

Приклади такої забудови розкидані тут і там Тернополем. Будівлі цього стилю вирізняють строгі лінії та форми, мінімум декорування та естетика функціональності.

Лінія тут зведена у культ. Розкошує строгість й лаконічність. Мінімалізм.

Особливо мені подобаються двері таких будівель. Незважаючи на все перелічене, вони надзвичайно різноманітно оздоблені. Це гра із прямокутниками, вигнутими та ламаними лініями.

Не менш цікавими є рефлексії архітекторів над вікнами — це і прикметні круглі віконечка, і культові вертикальні шеренги вікон у під’їздах.

Всередині будинку теж усе лаконічно. Настрою задають балясини, котрі, природно, теж винятково графічні. Монохромна кахля. Тут нема надміру, тут є витончена аскетичність та підкреслена вибірковість.

Анна Золотнюк.

 

 

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