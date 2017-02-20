Після м’якої бруківки – твердопаливна котельня, – як тернопільський мер дбає про тернополян

Як тільки наш сонцеликий мер заговорив про альтернативні види палива, твердопаливні котельні і безальтернативне тверде рішення змонтувати їх у Тернополі, я замріялась про сонячні батареї.

Бо сонечко, воно світить і гріє. А мер наш, як у тій приказці. Казав пан : «Кожух дам!», а слово його тепле. І до твердого рішення про котельні було таке саме тверде про тротуарну плитку власного виробництва.

Бруківка виявилась зам’якою для суворої реальності тернопільських доріг. Попливла з першими ж дощами, пощербилась. І тернопільські тротуари стали схожими на щербаті щелепи акул, котрі хижо перемелювали кінцівки неуважних тернополян, які необережно ступали по них.

А потім випали аномальні сніги і температура повітря сягнула мінусових поділок. Тротуари перетворились на смуги перешкод. Ходити ними можна було тільки там, де двірники не поклались на рятівний лом і не спали. На переважній більшості недосолених вулиць був колапс.

Ідеш отак дорогою, боїшся стати пацієнтом травматології. Але оскільки вибору в тебе немає, бо вибір був зроблений давно і на користь мера більшістю тернополян, то втішаєш себе тим, що оця дорога, на якій чорт ноги вломить – то і є дорога до світлого майбутнього.

А мер в цей час говорить по телебаченню про аномальний сніг, непипустимий мороз і погану поведінку природи загалом. Його ̶о̶к̶о̶з̶а̶м̶и̶л̶ь̶н̶а̶ інформаційна служба починає працювати на всіх оборотах.

І мер правий. А що ні? Ну, скажіть: звідки у нас, в нашому помірному політичному кліматі, на нашій середній електоральній смузі дебільності, в нашій субарктичній відмороженості від дійсності, в нашій благословенній Богом і освяченій по всіх щілинах святими отцями землі, можуть бути сніги і морози? Отож!

Я теж так подумала. Оте тверде рішення про котельні виникло в мера виключно на грунті аномальності природи. І ще, як сонцеликий рятівник тернополян від бюджетних коштів, він мусив взяти ситуацію під свій мерський контроль.

Згідно з журналістськими розслідуваннями колег, на порятунок міста від російського газу були змобілізовані всі сили і залучені всі ресурси. Створено фірму ТОВ «Тернопільтепло», набрано статутний капітал, визначено місце показового будівництва і, навіть, напрямок руху диму наперекір напрямкові вітру.

̶Ок̶о̶з̶а̶м̶и̶л̶ь̶н̶а̶ інформаційна служба мера , відчувши запах бюджетного і донорського фінансового тепла, запрацювала ще енергійніше. Тернополянам аргументовано доводили необхідність цієї безальтернативної альтернативи в енергетичній галузі міста. Особливо в плані позбавлення міста від залежності постачання російського газу. Актуальність питання особливо чітка на фоні того, що російський газ держава Україна, в складі якої Тернопіль є обласним центром, не закупляє. На ринку енергоносіїв є лише газ власного видобування.

Але про це мер і його команда мовчать. Як і про технічні характеристики, експлуатаційні можливості, стандарти екологічної безпеки самих твердопаливних котелень.

А говорити там є про що. Зокрема про те, що торф, на котрому котельні працюватимуть – не настільки вже й безпечне паливо. При згоранні торфу в повітря потрапляють такі сполуки, що тернополянам з бронхо-легеневими і ендокринними захворюваннями потрібно вже шукати безпечне місце для життя.

Те, що розповідає ̶о̶к̶о̶з̶а̶м̶и̶л̶ь̶н̶а̶ інформаційна служба мера про безпеку і повне згорання торфу – казочка. Торф повністю згорає лише при додавання реагентів, котрі продовжують час горіння і підсилюють тепловіддачу. Так що в повітря після горіння полетять не лише сполуки диму і смол, а й розщеплені реагенти.

Олександр Ріпка – керівник ТОВ «Тернопільтепло», фірми, котра власне і втілює проект котелень в життя, каже, що в повітря потраплять лише пара і конденсат.

Насправді ж в парі і конденсаті будуть ті самі непомітні і майже невідчутні , але агресивні сполуки сірки, вуглецю і невідомих реагентів.

Всі розмови про іновації в даній ситуації – обман. Які новації в котельнях зразка XVII ст?

Навіть, якщо в повітря не летітимуть хмари чорного диму і кіптяви, то чадний газ – невидимий, але вбивчий нікуди не дінеться.

Але сонцеликого мера це не турбує. Головне освоїти кошти і забезпечити довірливий електорат аргументами на третю мерську безальтернативну каденцію.

Те, що будується ця котельня в центрі житлового масиву, поруч із садочками, говорить багато про що. І про жадобу збагачення будь-якою ціною насамперед.

Але…

Після м’якої бруківки – твердопаливна котельня . Здоров’я народу – понад усе.

Взагалі-то, тернополянам хвилюватись нічого. Котельня, звичайно,пекельна з точки зору екологічної безпеки. Але її ж посвятять – і все буде добре.

Дзвінка Торохтушко