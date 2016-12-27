Принадливий Тернопіль. Будинок із сюрреалістичними сходами

Дуже люблю місця, котрі треба знаходити — там пройтися, там звернути. Тобто такі-собі «заховані» будинки чи під’їзди.

Як ось цей, котрий розташованій на вулиці Сагайдачного. Аби зайти у нього, треба обійти будинок, пірнути у внутрішній дворик, а відтак зайти у потрібні двері.

До речі, досі так і не знаю, який номер цього будинку — чи то шостий, чи то четвертий, адже кілька домів стоять пліч-о-пліч. Але не те важливе. Важливе те, що всередині просто неймовірні сходи, яких у Тернополі більше ніде не бачила. Вони не просто розкішні, вони нагадують витвір сюрреаліста, або ж здається, що потрапляєш у якийсь з малюнків Ашера.

Тож будете на вулиці Сагайдачного, спробуйте знайти ці неймовірні сходи.

Анна Золотнюк.

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