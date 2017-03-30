Блоги Тернопіль: відгуки 

Принадливий Тернопіль. Вуличка з позаминулого століття

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Не знаю, чи показують цю вуличку туристам, коли ті оглядають місто, а варто б. Хоча, може, й ні – тоді вона ще довго зберігатиме статус такого-собі приватного, або ж навіть інтимного надбання.

Вуличка Юрія Федьковича збігає до Шпитальної так швидко, що кілька кроків повз жменьку будинків, і вже її проминеш. Але не треба поспішати. Бо ж увесь її чар у розміреному розгляданні та смакуванні дещицями.

По-перше, тут збереглася забудова ХІХ століття (принаймні, таким часовим проміжком її ідентифікує список пам’яток архітектури місцевого значення). По-друге, ця забудова – компактні одно- й двоповерхові — будинки дивом зберегли оригінальний вигляд. Тож цікаво розглянути двері, зазирнути всередину. До речі, збереглося й дві красиві огорожі, котрі вартують прискіпливого вивчення.

Анна Золотнюк.

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