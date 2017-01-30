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Принадливий Тернопіль. Вулиця Костянтина Острозького

Redaktor 1 коментар

Як на мене, одна з найцікавіших вулиць міста. Якби не чисельні покращення та добудови/розбудови чи надбудови, можна було б вважати, що то музей під відкритим небом.

Попри те, що вулиця насичена рухом та різноманітними шумами, має якусь старосвітську затишність. Очевидно тому, що тут збереглися компактні одно-двоповерхові будиночки. В них обов’язково потрібно зазирнути, щоби побачити всю витонченість балясинів, помилуватися візерунками кахлі, торкнутися клямок. А ще багато будинків мають просто неповторні дворики, котрі сплітаються та переплітаються — ними варто помандрувати.

Що ж до історії вулиці та її ключових будівель, то про них є доста написано, тож не буду цитувати. Обмежусь лише кількома рядками з книжки «Тернопіль у плині літ» Любомири Бойцун: «Майже з часу заснування Тернополя його перетинав торговий тракт, який проходив через Львівську та Кам’янецьку брами й виходив за межі укріплень. Головними його артеріями були Кам’янецька і Буковинські дороги. Буковинська дорога пролягала вже за межами міських валів на Микулинецькому передмісті. Згодом передмістя зливається з Тернополем, а стара дорога стає Микулинецькою вулицею. З кінця ХІХ століття ця вулиця має ім’я князя Костянтина Острозького. Історичну назву їй повернули тепер, замість радянізму «Островського».

Анна Золотнюк.

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1 коментар до запису “Принадливий Тернопіль. Вулиця Костянтина Острозького

  • Тамара
    19:21 | 29 січня, 2017 на 19:21
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    Чудово! Класна ідея, зберегти елементи старого Тернополя! Давно сама про таке мрію – пройтись з фотоапаратом по старим вулицям!

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