Принадливий Тернопіль. Вулиця Костянтина Острозького

Як на мене, одна з найцікавіших вулиць міста. Якби не чисельні покращення та добудови/розбудови чи надбудови, можна було б вважати, що то музей під відкритим небом.

Попри те, що вулиця насичена рухом та різноманітними шумами, має якусь старосвітську затишність. Очевидно тому, що тут збереглися компактні одно-двоповерхові будиночки. В них обов’язково потрібно зазирнути, щоби побачити всю витонченість балясинів, помилуватися візерунками кахлі, торкнутися клямок. А ще багато будинків мають просто неповторні дворики, котрі сплітаються та переплітаються — ними варто помандрувати.

Що ж до історії вулиці та її ключових будівель, то про них є доста написано, тож не буду цитувати. Обмежусь лише кількома рядками з книжки «Тернопіль у плині літ» Любомири Бойцун: «Майже з часу заснування Тернополя його перетинав торговий тракт, який проходив через Львівську та Кам’янецьку брами й виходив за межі укріплень. Головними його артеріями були Кам’янецька і Буковинські дороги. Буковинська дорога пролягала вже за межами міських валів на Микулинецькому передмісті. Згодом передмістя зливається з Тернополем, а стара дорога стає Микулинецькою вулицею. З кінця ХІХ століття ця вулиця має ім’я князя Костянтина Острозького. Історичну назву їй повернули тепер, замість радянізму «Островського».

Анна Золотнюк.