Сергій Надал, нагло дивлячись в очі, говорить неправду, – тернополянка

Те що міський голова Тернополя Сергій Надал не те що лукавить, а нагло обманює тернополян переконались усі присутні на сесії міської ради та ті, хто дивився онлайн трансляцію засідання. Зокрема, це стосується промов мера щодо змін в Генеральному плані Тернополя. Здавалось, що в сесійній залі та чого применшувати в усьому Тернополі лише одна чесна людина, яка переймається проблемами містян. А байки про сімейну частину в бізнесі у переоблаштуванні твердопаливних котель придумали заздрісники. І Михайло Гладкий не його кращий друг, який п’ять років «розводив» мера та збагачувався. Та чого лукавити, тернопільський мер – найкращий у світі, може подумати той, хто вперше почує його спіч. Проте вже давно багатьом стало зрозумілим, що це всього лише слова. Про це заявляє активістка Олена Степанова.

Я офіційно заявляю, що міський голова Тернополя Сергій Віталійович Надал, нагло дивлячись в очі говорить неправду, тим самим вводить депутатів та громадян в оману, – саме так коментує промови мера жінка.



