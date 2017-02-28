Сергій Надал провалив децентралізацію і реформу адмінпослуг у Тернополі?

“Тернопільська Народна Республіка! Ленін!!!” – саме так виглядає нерукотворний пам’ятник Леніну у Тернополі. Так коментує розпорядження міської ради, щодо негайного надання у дитячі садочки довідки з ЖЕКу, консультант в проекті TAPAS Катерина Кондратюк.

Бюрократія і папірці замість реєстрів – це і є той совок, проти якого йде війна. Ось що буває, коли керівництво міста провалило децентралізацію і реформу адмін послуг. Згідно Закону України, ЖЕКи мали здати свої картотеки рік тому, а місто створити реєстр територіальної громади (інформацію про прописки всіх мешканців), яким би користувались всі державні органи або, принаймні, вид авати ці довідки в цнапі, а не в приватних ЖЕКах (привіт незаконним базам даних і захисту персональних даних). Якби дійсно, хоч останній клерк в місті цікавився адміністративними послугами і хоч на 10% виконувались би закони, люди не ходили б зараз, як кур’єри, носячи папірці з кабінету в кабінет, а конкретно в цьому випадку – управління освіти взяло мало б в розпорядженні базу даних тернопільських дітей і не вимагало б незаконні довідки! – запевняє пані Катерина.

Нагадаємо, на сесії міської ради, яка відбулась 24 лютого, Сергій Надал заявив, що місто більше не буде платити за дітей в садках, чиї батьки не зареєстровані в Тернополі. Тому Управління освіти і науки Тернопільської міської ради за їх словами на основі рішення Виконавчого комітету міської ради вирішило зібрати довідки з ЖЕКів, щоб дізнатися місце реєстрації дітей.