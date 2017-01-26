Заради піару, тернопільський мер Сергій Надал йде на порушення Конституції

Нещодавно міський голова Тернополя Сергій Надала заявив,

що для тернополян вартість проїзду буде дешевшою, ніж для гостей міста.«У перспективі ми маємо перейти до системи, коли мешканці міста платять менше, бо вони реально користуються транспортом частіше, а гості платять більше, бо разово використовують міський транспорт. Такий досвід успішно впроваджений вже багато років у всіх европейських містах», – сказав мер.

Як коментує цю заяву громадська активістка Олена Степанова, у випадку запровадження диференціації вартості проїзду від приналежності до територіальної громади Сергій Віталійович безперечно порушить Конституцію, оскільки буде встановлено привілей для Тернополян.

Оскільки, згідно Статті 24, громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.