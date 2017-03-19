Жартівливе та неординарне послання Сергію Надалу від читача зі Скали-Подільської

До однієї зі статтей “Погляду” надійшов цікавий коментар від читача зі Скали-Подільської Михайла Даника. Редакція сайту не все розуміє, що хотів сказати пан Михайло тернопільському голові, але, наймовірніше, зміст листа зрозуміє сам Сергій Віталійович та його наближені. Публікуємо коментар без змін.

Я Є вуйко Місько зі Скали над Збручем. Не маю права пащекувати на сесії депутатів міськради файного міста (міста моєї юності, яке я й зараз частенько відвідую з робочим інтересом). Але прошу поки-що пана Сергія Надала: дайте йому карт-бланш виправити свої ж помилки, ініційовані ним чи ні, але підписані його ж рукою (на рішенні виконкому під розділенням дітей на своїх та приїзджих). Я от-от закінчую обрізку саду, коби трохи погоди, продезинфікую великий садовий сікатор в спирту (щоб часом не занести закаження) і приїду спеціально до Тернополя без попередження відрізати Надалу ЯЯ. Так-так, саме ЯЯ, і скажу наперед за що: за те, що прийняв рішення з іногородніх (тобто – без прописки) дітей і родичів брати гроші за ЇДЛО в ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Маєте ще два тижні до чергового засідання виконкому, заставте свій економічний блок в міськраді прорахувати в скільки обійдеться додатково в міському бюджеті безплатне утримання і кормьожка тих нещасних діток, батьки яких якось “вчепилися” до роботи в Тернополі, довнесіть цю суму в видаткову частину бюджету на цей рік і затвердіть цю суму на сесії. Зрозуміло ??

Я тримаю це на контролі, сам в цьому кровно зацікавлений, там є мої діти і онуки, там буваю через день. Приїду без попередження і без шуток – вивезу біля скотмогильника, відріжу ЯЯ і викину бродячим псам. Ти що, йолопе, ділиш діток відразу на великих і малих українців ?? Вже такий бджоляр був, бачив його в Тернополі нещодавно, аж запух. А коли був при владі, то трохи припух. То на “вишиванку” під вікнами губернатора – були гроші, а на їду для діток – нема. Я сам – економіст ще тої закалки, де вчили робити АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, то я живо розберуся з твоїм міським бюджетом. Там і поміч є з НАБУ. Хочеш, через день – в тебе буде, тільки шепну. Копію рішення міськради про виправлення своїх помилок, на які я вказав – мені в поштову скриньку вложи по адресу : Скала-Поділськаа, вул.Купчинського, 10/1, Данику Михайлу Івановичу. Район – знайдеш. І навчи свою секретутку читати і докладати всі новини з тернопільської електронної ґазети, пане СЕРҐЄЮ. Конче навчи, раз сам не маєш КОЛИ. Я приїду і знайду навіть КОЛИ. Дуже давно слідкую за Вашою діяльністю на посту мера файного міста. А зараз – особливо моя увага прикута до Ваших рішень (ще відтоді, як хотілисьте робити “вишиванку” під вікнами губернатора. З”єднаю Вам Листопадову і Грушевського, наміцно з”єднаю, і не тільки службовими узами. Маю схильність РОБИТИ АНАЛІЗ ҐОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Підтверджену ТФЕІ від 1988 року, коли папери ще не купляли (розумієте мене ?). Якось ненароком зустрів старшого пасічника України, що “робив” великих і МАЛЕНЬКИХ українців, навіть руку подав, хоч я йому й не робив ніякі дебати. Бідує, сарачисько, великі (навіть дуже – щеплені) бджоли, поздихали. Та я й не хотів, вони мені цвіт пооббивають, яблук не буде. Дивіться, не оббивайте цвіт нації, той що до садочків ходить!! Бажаю успіху, тверезих думок і рішень. Слідкуємо за Вами, Ви ж є ПУБЛІЧНА ОСОБА. Навіть дуже публічна, дужче як Барна С.С. Що там есес, в нас – бандерівський край, про мету життя якого ми нічого не знаємо. Орґанізуйте вивчення історії нашого краю в цьому році. А про Вашу історію (зокрема про РЕМОНТ НАБЕРЕЖНОЇ від Дружби і до світлофора на поч. вул. Бандери я хотів би бачити в своєму ПК), в Ваших рішеннях. Про сміттєпереробний завод для тернопільського сміття щось придумали ?? Я тримаю на контролі, щоб не було так як у Львові. Садовий розвозить мусор по всій Україні, в Скалі його не буде. Тут Є МИ.