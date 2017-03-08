Вітати треба усім і всіх! – протоієрей Євген Заплетнюк про 8 березня

Для того, щоб поставити остаточну крапку в пошуках змісту свята 8 березня, відповідаючи на питання вітати нам жінок чи не вітати, скажу коротко: вітати! Незалежно від політичних, релігійних, чи будь-яких інших причин – вітати треба усім і всіх!

Коли не вітати жінок підстав шукає чоловік,то він або скнара, або латентний гей, який лише очікує, щоб усі вітали його самого. У природі повноцінного чоловіка закладено бажання опікуватися жінкою постійно, круглорічно, не лише один день у році. І на рівні підсвідомості він знає, що не завжди був у цьому ідеальним. Тому, маючи нагоду проявити свою мужність і свою приналежність саме до сильної статі, він не буде виправдовуватися й шукати тисяч причин не зробити хоч найменшу приємну дрібничку для людини, яка йому небайдужа. Ну, при чому тут Клара Цеткін, якщо ви по життю хам і невдячна тварюка?

Якщо ж можливість отримувати вітання в цей день заперечує сама жінка, яка показово не хоче щоб їй говорили приємні слова та дарували мертві рослини, то перед нами класичний випадок того, що в психології називається аутоагресією. Раджу таким людям якомога швидше звернутися за консультацією до спеціаліста. Так само, як у природі чоловіка закладено здобувати та дарувати, в природі жінки закладено зі вдячністю приймати все те, що їй дають або дарують. Це не дрібний, цинічний обмін послугами, не побутова проституція, а глибоко онтологічний закон існування всесвіту, де кожна сутність має своє місце, права та обов’язки.

Звичайно, 8 березня – це цілком умовна та зовсім необов’язкова дата на українському календарі. І вже напевне, можна знайти тисячу причин, чому нашим із вами сучасникам можуть не подобатися старорежимні святкування, коли нині маємо прекрасні “Дні матері” та неділю Жінок-мироносиць. Все ж, логіка та цілком здоровий глузд підказує, що ми завжди повинні шукати найменших підстав зробити добре один приємне. Навіть без причини. А тим більше, коли вона таки з’явилася.

Будьмо відвертими. Нині для нас 8 березня зовсім не свято феміністок, комуністів і повій. Це свято жінок і весни. Перекручувати його зміст дуже нечесно. Визнайте, що наше покоління сприймає його зовсім по іншому, а тому асоціація цього свята з часами французької революції доволі перебільшена й лукава. У XXI столітті це вже зовсім інший зміст і зовсім інші реалії, ніж вони були в кінці XIX –початку XX. Це те саме, що вперто продовжувати Різдвяні колядки асоціювати суто з язичницькими святкуваннями. Так, коріння колядок у поганстві, але вже давно вони не є поганськими. Навпаки – прославляючи Христа Спасителя християнські колядки прямо заперечують своє поганське коріння.

Щире та велике серце, по-справжньому чоловіче, не зможе відмовити слабкій статі. В іншому випадку – слабка стать – сам чоловік.

Усіх жінок, дівчат і дівчаток вітаю зі святом. Шкода, що вам приділяють так мало уваги – усього три дні в році. Ви заслуговуєте багато більше. Принаймні, ви точно заслуговуєте на уважних, турботливих чоловіків, для яких вияв своїх почуттів до вас важливіший за власні комплекси та упередження.

Усім весни, миру та добра! Ну, й кохання. Як без нього!

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