Якби міський голова Сергій Надал думав про тернополян…

Міський голова Сергій Надал взагалі не дбає про тернополян, на відміну від мера міста Конотоп, який не дозволяє маршрутчикам підняти вартість за проїзд.

Думаю, тернополянам не варто нагадувати, скільки зараз коштує проїзд у громадському транспорті. Жителі файного міста, дізнавшись, що проїзд дорожчатиме, висловили своє невдоволення у соціальних мережах і почали платити на гривню більше.

Але так буває не всюди. У місті Конотоп, що на Сумщині перевізники також вирішили підняти вартість проїзду. Мотивували це тим, що потрібно піднімати зарплату водіям, що дорожчає пальне, що за запчастини доводиться ледь не кожного дня платити більше. Як бачимо, перевізники у різних містах України мало чим відрізняються. Зате суттєво відрізняються міські голови.

Сергій Надал свого часу на повний голос заявив, що про жодне подорожчання проїзду мова йти не може. А за дві тижні забув про свої обіцянки. І дозволив таки перевізникам заробляти на кожному тернополянинові на гривню більше.

А ось міський голова Конотопа вчинив по іншому. Для нас з вами це звучить як фантастика і повірити у таке практично неможливо. Але тим не менше – це так.

Артем Семеніхін закликав земляків «конотопської відьми» ігнорувати перевізників і користуватися муніципальним транспортом. Навіть більше, коли ті почали погрожувати провести страйк під стінами міської ради, пан Семеніхін звернувся до громади з проханням також прийти на цей страйк і прямо у вічі розповісти перевізникам все, що про них думають.

Міського голову підтримали і жителі Конотопа. У соціальних мережах вони розпочали флешмоб «Підвези ближнього».

У протистоянні міського голови Конотопа і захланних перевізників поки що гору бере перший. Маршрутки помалу повертаються на вулиці міста. І про жодне підняття вартості проїзду мова уже не йде. Ось що буває, коли міський голова – на боці громади.

Думаю, тернополянам не варто розповідати, що у нашому місті таке неможливе. Зате у нас покладено найбільше бруківки на одну підошву і вирізано найбільше зелених насаджень. А ще у нас перевізники знають, що варто їм захотіти підняти вартість проїзду, міський голова обов’язково стане на їх бік. Тому що про громаду він згадує лише перед виборами.

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