Прикрість від тернопільського мера

На більшості вулиць Тернополя справжня ожеледиця. Про це у мережі Фейсбук пише громадський активіст Олег Синовець.

Бруківка на стільки слизька, що при найменшому схилі йти неможливо (вул. Листопадова не рахується, там завжди посипано та прибрано). До речі, на асфальтових доріжках не так слизько, як на бруківці, ось і маємо «переваги», – пише він.

Як коментує це ще один тернополянин ,

За словами ї, через ожеледь вона

До слово, тернопільські ЗМІ неодноразово писали про те, що, наймовірніше, міський голова Тернополя має стосунок до заводу з виробництва бруківки.