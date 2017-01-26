Прикрість від тернопільського мера
На більшості вулиць Тернополя справжня ожеледиця. Про це у мережі Фейсбук пише громадський активіст Олег Синовець.
- Бруківка на стільки слизька, що при найменшому схилі йти неможливо (вул. Листопадова не рахується, там завжди посипано та прибрано). До речі, на асфальтових доріжках не так слизько, як на бруківці, ось і маємо «переваги», – пише він.
Як коментує це ще один тернополянин Олег Фостяк, ця бруківка, дійсно, надзвичайно слизька, старі бетонні ФЕМи не такі слизькі тому, що вони в одній площині а ці рельєфні або технологія не та.
- До речі, зараз видно стежки, люди ходять по проїздах або по тротуарах з нормальною бруківкою – не БрукТон. А ось тут питання, чому? Поряд є львівська бруківка Старе Місто, так вона не слизька. Хтось пробував зробити аналіз відповідності ДСТУ БрукТону?
За словами Ольги Мазаєвої, через ожеледь вона мало не вбилася.
- Якраз на бруківці на Чехова. Якщо до завтра не попустить – йду робити рентген. Там щось сонцесяйний про відшкодування лікування в таких випадках лепетав?
До слово, тернопільські ЗМІ неодноразово писали про те, що, наймовірніше, міський голова Тернополя має стосунок до заводу з виробництва бруківки.