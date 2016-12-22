На Тернопільщині за розповсюдження забороненої літератури засудили студента на десять років

Стаття підготовлена на основі матеріалів архівних кримінальних справ, які зберігаються в Управлінні СБУ Тернопільської області.

Постанова про арешт 1949 року 26 червня, місто Кременець Кременецького району Тернопільської області.

Я, начальник відділу Кременецького РВ МВС капітан Кравченко розглянувши відповідні документи що є у РВ МВС про злочинну діяльність Господариська Андрія Федоровича, 1928 року народження, що народився в селі Старий Вишнівець Вишнівецького району Тернопільської області, українець, громадянин СРСР, з селянської сім’ї, безпартійний, неодружений, не судимий, студент Кременецького учительського інституту вияснив: що Господарисько Андрій Федорович у 1948 році був вихований в антирадянському націоналістичному дусі і загітований до виконання завдань районної організації ОУН Камінським Олегом Каленіновичем та здійснював ворожу роботу направлену проти існуючої влади Союзу Радянських Соціалістичних Республік та політичного строю до часу його затримання.

Господарисько А.Ф. та політичні однодумці Камінського О.К. постійно збиралися на квартирі Камінського перед тим, як написали націоналістичні лозунги на монастирському кладовищі, постійно розповсюджували націоналістичну літературу серед студентів, брав участь у переховуванні зброї: пістолета, гранат і разом з Камінським діставав патрони до пістолета. Викладені вище матеріали підтвердили Камінський О.К., Бобик А.Л., та актом, який складений на вилучення зброї та забороненої націоналістичної літератури.

ПОСТАНОВА

Господарисько А.Ф., який проживає в гуртожитку учительського інституту міста Кременець підлягає арешту і проведення за місцем проживання обшуку.

Начальник Кременецького РВ МВС капітан Кравченко

10 грудня 1949 року військовим трибуналом при МВС СРСР згідно ст. ст. 54-І “а” і 54-ІІ КК УРСР засуджений на 10 років строгого режиму та з конфіскацією власного майна. Згідно звинувачувального висновку звинувачується в тому, що був учасником антирадянської групи, читав та поширював серед населення антирадянську літературу, брав участь у написанні антирадянських лозунгів на пам’ятниках могил радянських солдат та працівників НКВС.

МАТЕРІАЛИ ПІДГОТУВАВ ОЛЕГ КРИВОКУЛЬСЬКИЙ