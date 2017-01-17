Коли освячуватимуть воду у студентському храмі Тернополя (графік)
“Погляд” пропонує до вашої уваги розклад богослужінь та графік освячення води у храмах міста. У цій публікації — графік богослужінь та водосвяття у церкві Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ, за адресою: вул. Б.Лепкого (на території Галицького коледжа).
Вівторок — 17 січня
7.30 — Свята Літургія за померлих. Панахида
18.00 — Збір спільноти “Матері в молитві”.
Середа — 18 січня. Навечір’я Богоявлення(Строгий піст)
7.00 — Великі Царські Часи
8.15 — Вечірня з Літургією св. Василія Великого. Велике Йорданське водосвяття.
19.00 — Велике Повечір’я з Литією. Утреня
Четвер – 19 січня. Богоявлення Господнє
9.00 — І Свята Літургія. Велике Йорданське водосвяття.
11.00 – ІІ Свята Літургія. Велике Йорданське водосвяття.
17.00 — Йорданське благословення осель по вул. Київська 14.
За інф. на сайті церкви
Розклад богослужінь та освячення води у інших храмах Тернополя дивіться ТУТ.