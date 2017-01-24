Сергій Надал підписав розпорядження, згідно з яким збільшується вартість харчування для тернопільських учнів

Тернопільський виконавчий комітет збільшив вартість харчування для учнів у місцевих школах. Таке рішення було прийняте 18 січня. Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.

Тепер для діток сніданок вартуватиме 8 грн, обід – 12,8 грн, підвечірок – 3,2 грн, а вечеря – 8 грн.

Грошова норма на одного учня ЗНЗ на 2017 рік

Категорія Грошова норма Учні непільгових категорій Сніданок- 8 грн. обід-12.80 грн. полуденок – 3.20 грн. вечеря – 8.0 грн. Учні пільгових категорій Обід – 12.80 грн. Учні Тернопільської спеціальної школи Для дітей, які відвідують групу продовженого дня – 30.80 грн. Для інтернатної групи – 42.00 грн. Учні Тернопільського педагогічного ліцею спортивного профілю. Одноразове харчування (обід) – 20.0 грн. Триразове харчування – 32.0 грн.

Перелік категорій учнів, які звільняються від плати за харчування

Діти – сироти та діти, позбавленні батьківського піклування; Діти із малозабезпечених сімей; Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах. Діти, батьки яких загинули під час участі в АТО; Діти, батьки яких є учасниками бойових дій на території проведення АТО відповідно до висновків соціальних служб; Діти, батьки яких беруть участь в АТО (протягом перебування в зоні АТО); Діти, батьки яких отримали інвалідність під час участі в АТО; Учні Тернопільського педагогічного ліцею спортивного профілю з посиленою фізичною підготовкою.

Порядок організації харчування дітей, які звільняються від плати за харчування у 2017 році

Даний порядок регламентує питання щодо організації харчування у 2017 році учнів, які звільняються від плати за харчування.

1.Перелік документів, що подаються до навчальних закладів для отримання пільги:

1.1.Діти-сироти та діти, позбавленні батьківської опіки:

-заява опікуна, про звільнення від плати за харчування;

-копія рішення виконавчого комітету або суду про встановлення опіки (піклування).

1.2.Діти з малозабезпечених сімей:

-заява матері (батька) або особи, яка їх замінює, про звільнення від плати за харчування;

– довідка, що підтверджує статус малозабезпеченої сім’ї .

1.3.Діти, батьки яких загинули під час участі в АТО:

-заява матері (батька) або особи, яка їх замінює, про звільнення від плати за харчування;

– копія свідоцтва про смерть або довідки про загибель під час проведення АТО.

1.4.Діти, батьки яких є учасниками бойових дій на території проведення АТО:

-заява матері (батька) або особи, яка їх замінює, про звільнення від плати за харчування;

-копія посвідчення учасника бойових дій в зоні антитерористичної операції на сході України.

1.5.Діти, батьки яких беруть участь в АТО (протягом перебування в зоні АТО):

-заява матері (батька) або особи, яка їх замінює, про звільнення від плати за харчування;

-довідка з військової частини або інших військових формувань щодо перебування військовослужбовця в зоні АТО.

1.6.Діти, батьки яких отримали інвалідність під час участі в АТО:

-заява матері (батька) або особи, яка їх замінює, про звільнення від плати за харчування;

– копія посвідчення інваліда війни, що отримано в наслідок служби в зоні антитерористичної операції на сході України.

2.Учні, пільгових категорій зазначених в пунктах 1.1, 1.3, 1.4, 1.6 звільняються від плати за харчування з дня подання документів до навчального закладу до 31 грудня 2017 року.

3.Учні, віднесені до категорій, визначених у пунктах 1.2, 1.5, звільняються від плати за харчування на період дії довідки.

4.Особи, які проживають однією сім’єю (відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України), але шлюб яких не зареєстрований в органах реєстрації актів цивільного стану, мають право на пільги, визначені в п. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, за умови подання довідки про спільне проживання та інформації щодо участі обох членів сім’ї у спільному вихованні та утриманні дитини.

Дана умова не розповсюджується на дітей, матері яких отримують державну соціальну допомогу як одинокі матері.