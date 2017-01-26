Допоможіть на операцію 8-річній Яні Бордун з Тернополя

Допомога на лікування потрібна 8-річній Яні Бордун з Тернополя. Дівчинка хворіє від народження. У неї вроджена вада головного мозку, синдром Арнольда Кіарі , тип 1, сірінгомієлічна кіста спинного мозку на рівні С6.

Яні потрібна операція, яку готові зробити в Інституті нейрохірургії імені Ромоданова у Києві. На операцію потрібно 100 тис грн. Родина Яни не має такої великої суми, тому просить усіх небайдужих допомогти. Через проблеми зі здоровям дівчинка навчається за індивідуальним графіком вдома. Під час сну у дитина часто буває задишка, тому операція потрібна якнайшвидше.

— Раніше у Яни були судоми, їй відказували руки та ноги, – розповідає мама дівчинки Леся Бордун. — Але минулого року в березні нам вдалося поїхати на реабілітацію у Варшавську клініку там призначили інші препарати і ці приступи припинилися.

Загалом Яні потрібно дві операції, додає мама. Перша – на голову, друга – видалення кісти на хребті. Першу операцію готові зробити київські медики, проблема лише у коштах. Тому жінка просить усіх допомогти допомогти її дитині одужати.

Довідка

Реквізити для переказу коштів на лікування Яни Бордун:

МФО 305 299 Код ОКПО банку 143 605 70

Рахунок 29244825509100

Картка ПриватБанку 5168 7420 2458 2987

Телефон: 096-687- 85-99 (Бордун Леся Євгенівна – мама)