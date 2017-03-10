«У здоровому дусі – здорове тіло», – психолог Галлій Кравчук

Під час нашої зустрічі з психологом, психотерапевтом Галлієм Кравчуком панувала атмосфера спокою, рівноваги та гармонії. Хоча він дуже не любить, коли його називають психологом, і стверджує, що він – лише звичайна людина. Консультуючи багатьох, зокрема і спортсменів, отримує задоволення від роботи. Має чимало вдячних клієнтів, відгуки яких можна прочитати на сайті absolut.te.ua.

Дар нестандартно бачити світ

Тезу «У здоровому тілі – здоровий дух» Галлій Кравчук сприймає навпаки: «У здоровому дусі – здорове тіло».

– Сила думки і духу – це те, що веде нас по житті, а сила любові – без чого життя втрачає сенс, – каже Галлій Кравчук.

У Тернопіль він приїхав на запрошення і почав працювати як тренер-педагог із волейболу команди «Надзбруччя». Це були часи ще СРСР. Працював директором ДЮСШ, дитячим тренером, головним тренером команди майстрів «Надзбруччя» і команди «Будівельник». Деякий час – у Технічному коледжі.

Ще навчаючись у виші, цікавився спортивною психологією.

Дар тонко і нестандартно бачити світ, відчувати людей проявився у дитинстві. Як каже пан Галлій, психологія – це як теоретична «платформа», на яку спираються знання юних років та досвід життя. Гени також «дали своє» – батько був мудрим і глибоким чоловіком. Мати мала дар відчувати наперед не тільки погоду, але й події. Бабуся тямила в травах.

Пропонуємо до уваги читачів «Погляду» нотатки з нашої розмови.

– Цікаво, чому ви обрали професію тренера, психолога?

– Спортом захоплювався змалечку. Любив тренувати тіло, інколи здається, аж занадто. З часом зрозумів плюси та мінуси своїх захоплень. Як тренер, мені імпонувало працювати з тими, хто прагнув розвивати свої можливості ширше і глибше. Зрозумів, що крім тіла, є ще дух. Відтак зацікавили методи тренування духу. Точніше, прояви духу (його феномен) в спорті і житті. Друга моя вища освіта – це психологія.

– Психологія для вас – наука чи спосіб життя?

– Наука, стиль життя та мислення.

«У кожного «болить» по-своєму»

– Кого і з приводу чого консультуєте?

– Кожна людина приходить з індивідуальними проблемами. Консультую мужчин, жінок, юнаків, дітей (тільки у супроводі батьків), воїнів АТО. Головне для мене, як для психолога, – вислухати, зрозуміти проблему людини і постаратись допомогти вирішити її.

Часто звертаються за консультацією з приводу втрати сенсу життя, через сімейні конфлікти, депресії, неврози, страхи, залежності (алкоголь, паління, наркотики), проблеми зі здоров’ям.

– Цікаво, як відбувається консультація?

– По-різному. Бувають індивідуальні зустрічі, групові, іноді по скайпу чи телефоном.

– Маєте принципи щодо своєї роботи?

– Основний принцип – повна конфіденційність. Другий – індивідуальний підхід. У кожного «болить» по-своєму.

– Знаю, ви працюєте ще й як спортивний психолог…

– Так. Мені здається, спортивних психологів в Україні не так багато. А в Тернополі і поготів. Я, мабуть, один.

– Яку конкретно спортивну консультацію надаєте? Кого зі спортсменів консультували?

– Спортсмени – такі ж, як і решта людей. Консультувати доводилось спортсменів із різних видів спорту. Починаючи з єдиноборств, бойових мистецтв, групових та індивідуальних ігор, закінчуючи гравцями в шашки. Психіка є в кожного. Останнім часом працюю з кількома спортсменами. Зокрема з чемпіоном світу з фрі-файту з клубу «Характерник» Ігорем Слюсарчуком (тренер Валерій Чоботар).

– Яка мета спортивної консультації?

– Навчити максимально використовувати свої можливості під час змагань. Мати високу стресо-стійкість, вміти керувати стресом. Офіційна статистика свідчить, що 95% поразок і невдалих виступів пов’язані з недостатньою психологічною підготовкою.

«Нехай ваше слово “так” означає “так”, а “ні” — “ні”» (Матв. 5:37)

– Що означає поняття «психологічної цілісності людини»?

– Навряд чи «відкрию Америку», але цілісність – це єдність.

Маю на увазі гармонійну єдність тілесного і духовно-морального життя. Якщо людина вдень вчиться здорового способу життя і моральних цінностей, а з вночі до ранку “гуде” в нічному клубі, «знімаючи» дівчат легкої поведінки, то говорити про цілісність такої особистості важко. Цілісність – коли ти не заважаєш світові, а світ тобі. Щоб твої наміри перебували у відповідності до твоїх слів, а слова – до дій. В Біблії є доречний вислів у цьому контексті: «Нехай ваше слово “так” означає “так”, а “ні” — “ні”» (Матв. 5:37).

«Найкоротший шлях до щастя – робити інших щасливими»

– Галлію Порфировичу, що робить людей щасливими? Що робить щасливим Вас?

– Найкоротший шлях до щастя – робити інших щасливими. Людське щастя і його залежність від грошей можна порівняти з вітамінами. Брак вітамінів спричиняє хворобу в організмі. Але їх надмір теж не робить нас здоровішими. Більша кількість грошей чи речей не можуть зробити нас щасливими. Чимало антропологічних і психологічних досліджень вказують, що людське щастя – над матеріальними цінностями. Можна мати щасливу родину й розуміти це ціллю свого життя – і цього буває достатньо, щоб бути щасливим. Чудово робити щось своїми руками. А особливо – ремонтувати. Я отримую велике задоволення, коли мені вдається полагодити річ. Психологія і психотерапія теж трохи про це – ремонтувати поламані душі.

– Якби ви могли змінити щось у світі, то що б це було?

– Світогляд людини. Інший кут зору на себе, на роль духу і душі. Людина не повинна бути тільки споживачем. Людина – творець. Творчість може бути руйнівною, якщо черпає енергію з ненависті, нетерпимості, нелюбові до себе, відтак і до світу. Натомість творчість можна черпати із саморозуміння, любові, прийняття себе та світу. Це різні вектори розвитку себе і суспільства в цілому. Я побував на першому векторі і перебуваю на другому. До слова, перший дається набагато легше – котитися вниз значно легше, ніж підніматися (усміхається – ред.).

– Ви релігійна людина?

– Вірю, що Творець є.

– Маєте мрію?

– Звісно. Про неї знаю я і Господь.

– Дякую за розмову, Галлію Порфировичу.