У Тернополі скоро з’явиться ще один пам’ятник?

179-у річницю з Дня народження справжньої легенди Тернополя – першого бургомістра етнічного українця Володимира Лучаківського відзначили 19 березня біля його могили на Микулинецькому кладовищі панахидою та покладанням квітів.

Вшанувати відомого тернополянина та українця прийшов міський голова Сергій Надал та представники громадськості.

Цього року вперше, з моменту поховання першого українського бургомістра Володимира Лучаківського, повністю відновлено гробівець на його місці поховання за кошти меценатів.

«Українського бургомістра Володимира Лучаківського у свій час називали найкращим міським головою, відзначаючи його професійні якості господарника та управлінця. За його керівництва у нашому місті вперше з’явилося електричне освітлення, телефон, водогін. Водночас він був ще й видатним поетом свого часу, драматургом та громадським діячем, справжнім лідером української громади Тернополя, – зазначив Сергій Надал. – Тернопіль далі буде віддавати належну шану своєму великому сину, а вже найближчим часом у нашому місті з’явиться пам’ятник Володимиру Лучаківському».