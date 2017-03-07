У Тернополі затримали троє п’яних молодиків, які хотіли втекти з місця ДТП

Вночі, 2 березня, на вулиці Микулинецькій екіпаж патрульної поліції виявив автомобіль Opel Vectra з ознаками ДТП. Він знаходився на проїзній частині та перешкоджав іншим учасникам руху.

Поруч із транспортним засобом знаходилося 3 осіб, які, побачивши поліцейських, почали втікати. Двох інспекторам вдалося затримати. Патрульні встановили їх особи. Ними виявилися 28-річний та 27-річний жителі смт. Дружба Теребовлянського району. Обоє знаходилися у стані алкогольного сп’яніння.

Патрульні винесли їм постанови за ст. 178 КУпАП (Поява у громадському місці п’яному вигляді). Автомобіль евакуювали на арештмайданчик. Власника автомобіля встановлюють.