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У Тернополі затримали троє п’яних молодиків, які хотіли втекти з місця ДТП

Maryana Прокоментуй!

Вночі, 2 березня, на вулиці Микулинецькій екіпаж патрульної поліції виявив автомобіль Opel Vectra з ознаками ДТП. Він знаходився на проїзній частині та перешкоджав іншим учасникам руху.

Поруч із транспортним засобом знаходилося 3 осіб, які, побачивши поліцейських, почали втікати. Двох інспекторам вдалося затримати. Патрульні встановили їх особи. Ними виявилися 28-річний та 27-річний жителі смт. Дружба Теребовлянського району. Обоє знаходилися у стані алкогольного сп’яніння.

Патрульні винесли їм постанови за ст. 178 КУпАП (Поява у громадському місці п’яному вигляді).

Автомобіль евакуювали на арештмайданчик. Власника автомобіля встановлюють.

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