Лікар з Тернопільщини розповів, як він уявляє Бога

Енгельс сказав, що життя – це спосіб існування білкових тіл. Але це якесь примітивне життя. Воно таким було колись, коли виникло. Уже багато мільйонів років життя – це спосіб співіснування білкових тіл, які постійно борються і пристосовуються до умов зовнішнього середовища.

Визначаючи суть життя, варто запитувати – чому так. Рідко хто шукає відповіді на ці питання. Хіба вчені. Цікаво показати за допомогою математичних формул чому так все відбувається.

Смисл життя в служінні Богові. Що тут заперечиш?

Більшість мають антропоморфне бачення Бога. Наділяють його людськими властивостями. Думають, що сидить якийсь такий, який не має що робити і дивиться за кожним Іваном, Павлом, що вони там і як.

Бог – це щось значно більше. Задав програму і знає, що буде на виході. Це всеохоплююча форма матерії трансцендентної гармонії у вищих формах і абсолютного розуму, які спрямовують еволюційний розвиток всього неорганічного всесвіту і органічних світів.

Інші світи теж можуть бути. У нас все побудовано на основі білкових структур. Може десь є інші сполуки. Кремнію, наприклад.

Весь біологічний світ розвивається по спіралі. Ми зараз на такому витку спіралі, який перебуває десь на одній вертикалі з лабільністю вірусів. Якщо на вірус діяти будь-яким зовнішнім чинником, наприклад ультрафіолетовим промінням, чи гама променями, чи температурними факторами, хімічними або кислотними, то він починає видозмінюватися. Пристосовується до інших умов. Творить штами. Вірус швидко пристосовується. Так само людина.

Микола НАВРОЦЬКИЙ, лікар-невропатолог, бард, філософ

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