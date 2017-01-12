1 та 8 квітня тернополяни складатимуть ЗНО
10 по 31 січня включно триває реєстрація на пробне ЗНО-2017. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання – важлива складова підготовки до загального ЗНО.
Для абітурієнтів це можливість ознайомитися із процедурою та стандартизованими тестами, що відповідають вимогам Програм, характеристикам та структурі сертифікаційних робіт, виконати пробний тест та попрактикуватися в заповненні бланків відповідей, оцінити власний рівень навчальних досягнень, тощо.
Реєстрація здійснюється тільки через Інтернет. Бажаючим проходити пробне тестування у м. Тернополі необхідно зареєструватись на сайті Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти (www.test.if.ua) у розділі «Реєстрація на пробне ЗНО-2017».
Також необхідно:
- Заповнити та роздрукувати на сайті форму заяви на пробне ЗНО з кодом та паролем інформаційної сторінки «Особистий кабінет учасника пробного ЗНО» і квитанцією (-ями) на оплату проходження пробного ЗНО.
- Здійснити оплату на основі квитанції (-ій) на оплату проходження пробного ЗНО протягом семи робочих днів в установах будь-якого банку України.
- Вартість одного пробного тестування для областей, які підпорядковані Івано-Франківському регіональному центру оцінювання якості освіти – 129 грн. (без урахування банківського збору).
Квитанція про оплату вважається:
- підтвердженням факту реєстрації на пробне ЗНО-2017;
- підтвердженням ознайомлення та згоди учасника з умовами проходження пробного тестування.
У разі неучасті особи у пробному ЗНО сплачені кошти не повертаються, але за особою залишається право отримати примірник тестового зошита і правильні відповіді до тестових завдань у триденний термін за адресою, вказаною у запрошенні (реєстраційній картці).
Запрошення (реєстраційна картка) роздруковується самостійно з інформаційної сторінки «Особистий кабінет учасника пробного ЗНО» на сайті Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти (www.test.if.ua) після 14 березня 2017 року.
У запрошенні (реєстраційній картці) вказується інформація про пункт(-и) пробного тестування м. Тернополя, у якому (-их) учасник буде проходити ПРО-ЗНО-2017.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Кожна особа може зареєструватись не більше як на 2 предмети, один з яких українська мова і література.
Графік проведення ЗНО:
- 01 квітня 2017 року (субота) – українська мова і література;
- 08 квітня 2016 року (субота) – англійська, німецька, французька, іспанська мови, біологія, географія, історія України, математика, російська мова, фізика, хімія.
Учасники пробного тестування повинні прибути до пункту пробного тестування до його початку, маючи з собою:
- квитанцію про сплату вартості послуг з проведення пробного тестування;
- запрошення (реєстраційну картку);
- паспорт або свідоцтво про народження.
Контактні телефони:
У Івано-Франківському регіональному центрі оцінювання якості освіти: (0342)-75-09-75 (багатоканальний номер гарячої лінії), за яким можна отримати додаткову інформацію про зовнішнє незалежне оцінювання.
У м. Тернополі:
43-57-85 (вул. м. Кривоноса, 7а, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти, Шайнюк Юрій Чеславович); 40-09-94 (бульвар Шевченка,1, Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу, Трофимчук Андрій Васильович).