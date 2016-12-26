16-річну тернополянку шукають втретє за останні два місяці

Втретє за два місяці до тернопільський поліцейських звернулися вихователі обласного комунального дитячого будинку для дітей шкільного віку й повідомили, що їхні підопічна 16-річна Валентина Вергелес зникла.

Дівчина покинула дитячий будинок 23 грудня.

Дівчина може перебувати на автостанціях, залізничному вокзалі, або орендованих квартирах розташованих на території м. Тернополя, переховуючись від поліції.

Інформацію про можливе місце перебування школярки можна повідомляти за номерами у Тернополі, (0352) 27-11-70, (0352) 27-14-34, моб. 0672591518, 0671405311, чи «102» у будь-який підрозділ поліції.