18-річний хлопчина “накриміналив” у Тернополі

Про крадіжку автотехніки правоохоронцям повідомив власник гуртовні у Тернополі. Підприємець розповів що не дорахувався трьох дороговартісних автомагнітол. Як з’ясували поліцейські, техніку з підприємства виніс тимчасовий працівник – 18річний житель Мишкович.

Хлопчина проходив стажування на гуртовому складі, а заодно вирішив незаконно підзаробити. Протягом декількох днів хлопчина виносив зі складського приміщення магнітоли та здавав їх у ломбард. Гроші витрачав на власні потреби.

Однак уникнути відповідальності крадію не вдалося – зловмисника розшукали поліцейські.