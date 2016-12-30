2016-ий рік для “Ниви”: цифри і факти

Підходить до завершення 2016-ий рік, а разом із ним перший рік новітньої історії футбольного клубу “Нива”. Яким був цей рік для команди та її гравців — дивіться у нашій статистиці.

У 2016-му році “Нива” взяла участь одразу у трьох офіційних чемпіонатах та розіграші Кубка. Підіб’ємо цифрові показники команди у цих турнірах.

Участь у турнірах 2016 року:

— Перехідний чемпіонат України з футболу серед аматорів 2016

— Чемпіонат Тернопільської області з футболу 2016

— Кубок Тернопільської області з футболу 2016

— Чемпіонат України з футболу серед аматорських команд 2016/2017 (перше коло)

Статистика по турнірах:

— Перехідний чемпіонат України з футболу серед аматорів 2016

Матчів – 6, В – 1, Н – 4, П – 1, Р/М – 4:3, О – 7

— Чемпіонат Тернопільської області з футболу 2016

Матчів – 18, В – 5, Н – 7, П – 6, Р/М – 21/20, О – 22

— Кубок Тернопільської області з футболу 2016

Матчів – 7, В – 5, Н – 1, П – 1, Р/М – 13/5

— Чемпіонат України з футболу серед аматорських команд 2016/2017 (перше коло)

Матчів – 10, В – 3, Н – 4, П – 3, Р/М – 10/11, О – 13

Всього:

Матчів – 41, В – 14, Н – 16, П – 11, Р/М – 48/39, О – 42 (набрані очки без урахування Кубка)

Найбільша перемога:

(3:0) “Козова” – “Нива”, “Нива” – “Тепловик”

Найбільша поразка:

(3:0) “Агрон ОТГ” – “Нива”

Нульові нічиї: (8)

Всього за команду зіграли: (28) футболістів

Найбільше матчів: (40) Михайло Рябий, Андрій Понєдєльнік

Найбільше голів забив: (8) Андрій Понєдєльнік

Всього попереджень отримали: (79)

Найбільше попереджень отримав: (12) Олександр Кіцак

Вилучення отримали: (1) Олександр Кіцак, Роман Бабин

Пенальті виконанні “Ниви”: (2) з них реалізовано (1)

Пенальті у ворота “Ниви”: (4) з них реалізовано (3)

Голів забито у першому таймі: (24)

Голів забито у другому таймі: (24)

Голів пропущено у першому таймі: (14)

Голів пропущено у другому таймі: (25)

Найстарший гравець “Ниви”: Бадло Петро (40 р.)

Наймолодший гравець “Ниви”: Сайчук Віктор (17 р.)

Найбільше матчів в основі: (38) Михайло Рябий

Найбільше виходів на заміну: (14) Арсен Кривобедрий

Найчастіше міняли: (18) Андрій Бадло

Оптимальний склад у 2016 році:

Гарас, Яневич, Пікуль, Андрієшин, Рябий, Сухецький, Алексевич, Кіцак, Кохман, Понєдєльнік, Бадло Віт.

Капітани “Ниви” у 2016 році:

Віктор Яневич, Михайло Рябий, Костянтин Пікуль, Ігор Кохман, Віталій Бадло

Міграція гравців по ходу року:

Пішли: Роман Бабин (“Агрон ОТГ”), Олександр Черснятинський (ФК “Олександрія”).

Прийшли: Арсен Кривобедрий, Степан Матвійків (“ДСО-Поділля”), Іван Рогаль (“ДСО-Поділля”), Назар Ільчишин (“Дністер”), Руслан Бойчук (15 ГРОМАДА), Владислав Левчик (“Скала”), Назар Стецюк (“Нива” Теребовля), Арсен Мельничук, Віктор Сайчук, Дмитро Марценюк (усі — ДЮСШ Тернопіль), Олег Король (УФК Дніпропетровськ).

Прес-служба футбольного клубу “Нива”.