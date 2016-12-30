2016-ий рік для “Ниви”: цифри і факти
Підходить до завершення 2016-ий рік, а разом із ним перший рік новітньої історії футбольного клубу “Нива”. Яким був цей рік для команди та її гравців — дивіться у нашій статистиці.
У 2016-му році “Нива” взяла участь одразу у трьох офіційних чемпіонатах та розіграші Кубка. Підіб’ємо цифрові показники команди у цих турнірах.
Участь у турнірах 2016 року:
— Перехідний чемпіонат України з футболу серед аматорів 2016
— Чемпіонат Тернопільської області з футболу 2016
— Кубок Тернопільської області з футболу 2016
— Чемпіонат України з футболу серед аматорських команд 2016/2017 (перше коло)
Статистика по турнірах:
— Перехідний чемпіонат України з футболу серед аматорів 2016
Матчів – 6, В – 1, Н – 4, П – 1, Р/М – 4:3, О – 7
— Чемпіонат Тернопільської області з футболу 2016
Матчів – 18, В – 5, Н – 7, П – 6, Р/М – 21/20, О – 22
— Кубок Тернопільської області з футболу 2016
Матчів – 7, В – 5, Н – 1, П – 1, Р/М – 13/5
— Чемпіонат України з футболу серед аматорських команд 2016/2017 (перше коло)
Матчів – 10, В – 3, Н – 4, П – 3, Р/М – 10/11, О – 13
Всього:
Матчів – 41, В – 14, Н – 16, П – 11, Р/М – 48/39, О – 42 (набрані очки без урахування Кубка)
Найбільша перемога:
(3:0) “Козова” – “Нива”, “Нива” – “Тепловик”
Найбільша поразка:
(3:0) “Агрон ОТГ” – “Нива”
Нульові нічиї: (8)
Всього за команду зіграли: (28) футболістів
Найбільше матчів: (40) Михайло Рябий, Андрій Понєдєльнік
Найбільше голів забив: (8) Андрій Понєдєльнік
Всього попереджень отримали: (79)
Найбільше попереджень отримав: (12) Олександр Кіцак
Вилучення отримали: (1) Олександр Кіцак, Роман Бабин
Пенальті виконанні “Ниви”: (2) з них реалізовано (1)
Пенальті у ворота “Ниви”: (4) з них реалізовано (3)
Голів забито у першому таймі: (24)
Голів забито у другому таймі: (24)
Голів пропущено у першому таймі: (14)
Голів пропущено у другому таймі: (25)
Найстарший гравець “Ниви”: Бадло Петро (40 р.)
Наймолодший гравець “Ниви”: Сайчук Віктор (17 р.)
Найбільше матчів в основі: (38) Михайло Рябий
Найбільше виходів на заміну: (14) Арсен Кривобедрий
Найчастіше міняли: (18) Андрій Бадло
Оптимальний склад у 2016 році:
Гарас, Яневич, Пікуль, Андрієшин, Рябий, Сухецький, Алексевич, Кіцак, Кохман, Понєдєльнік, Бадло Віт.
Капітани “Ниви” у 2016 році:
Віктор Яневич, Михайло Рябий, Костянтин Пікуль, Ігор Кохман, Віталій Бадло
Міграція гравців по ходу року:
Пішли: Роман Бабин (“Агрон ОТГ”), Олександр Черснятинський (ФК “Олександрія”).
Прийшли: Арсен Кривобедрий, Степан Матвійків (“ДСО-Поділля”), Іван Рогаль (“ДСО-Поділля”), Назар Ільчишин (“Дністер”), Руслан Бойчук (15 ГРОМАДА), Владислав Левчик (“Скала”), Назар Стецюк (“Нива” Теребовля), Арсен Мельничук, Віктор Сайчук, Дмитро Марценюк (усі — ДЮСШ Тернопіль), Олег Король (УФК Дніпропетровськ).
Прес-служба футбольного клубу “Нива”.