21-річному парубку з Тернопільщини цей вчинок не зійде з рук

Із заявою про зникнення рекламного банера ще 29 грудня до Монастириського відділення поліції звернувся місцевий житель. Чоловік повідомив, що у нього біля входу в приватне офісне приміщення знаходився рекламний щит, але коли він коли прийшов після свят, його не знайшов.

Правоохоронцям вдалося з’ясувати, де дівся банер. Допомогли у цьому камери відеоспостереження. За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника Монастириського відділення поліції Владислава Лазебніка, того дня біля офісу перебувала компанія молодих людей. Один з юнаків виламав банер і поніс у невідомому напрямку. Його особу поліцейські встановили – це житель Монастириська, 1995 року народження. На момент хуліганства хлопець перебував у стані алкогольного сп’яніння і не пам’ятає, куди заніс вивіску.

Тепер йому доведеться відповідати за свій вчинок перед законом. Йому інкримінують статтю 185 частина 1 ККУ – таємне викрадення чужого майна.