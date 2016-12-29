Новини Тернополя 

21-річний житель Тернопільщини вбив односельця і тіло скинув у криницю

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Ланівці. В чергову частину 28 грудня близько 18:00 подзвонила невідома і повідомила про ймовірне вбивство у селі Соколівка. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Інформація підтвердилася. За вказаною адресою правоохоронці знайшли ніж та виявили сліди крові.

Опитуючи господаря будинку стало відомо, що цього дня він та троє односельчан розпивали спиртні напої. В якийсь момент між двома виникла суперечка. Вона переросла у бійку, а далі один із чоловіків схопив кухонний ніж та смертельно поранив ним опонента.

Тіло вбитого товариша вони перенесли на територію нежитлового господарства та скинули його у криницю, аби приховати сліди злочину. Проте один з чоловіків про вбивство розповів своїй подрузі, а та повідомила правоохоронцям.

Вбивцю затримали відповідно статті 208 КПК України. Це – житель Лановецького району, 1995 року народження. Зловмисник притягувався до кримінальної відповідальності раніше. Наразі йому інкримінують статтю 115 частина 1 ККУ – вбивство.

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