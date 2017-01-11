22-річний молодик з Тернопільщини вже вдруге може потрапити за грати

22-річний мешканець села Колодно викрав тварину у свого односельчанина.

Про пропажу коня, а разом з ним і підводи правоохоронцям повідомив їх власник, 28-річний мешканець села. Чоловік розповів, що уночі на господарство прокрався невідомий та вивів зі стайні тварину. Працівники поліції оперативно розшукали злодія. Ним виявився односельчанин потерпілого.

Зі слів керівника збаразької поліції Віталія Присяжнюка, молодик вже не вперше порушує закон. Саме за крадіжку коня хлопчина вже відбував покарання в місцях позбавлення волі. Звільнившись у листопаді минулого року, вже через місяць подався красти ще одного коня.

Цього разу прихопив з собою ще й підводу. Однак вже далеко за селом віз застряг на польовій дорозі. Спочатку злодій спробував витягти підводу, а тоді вже розпріг коня та намагався далі втікати. Однак не вдалося – його розшукали працівники поліції.