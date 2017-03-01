26 тернополянок долучилися до руху “Чистих сердець”

Всеукраїнський рух «Чистих сердець» 26 лютого отримав нових членів. Ними стали дівчата, які навчаються у колегіумі «Знамення» с. Зарваниця (Теребовлянщина).

Одразу 6 вихованок долучилися до спільноти молодих людей, які дотримуются обітниці чистоти, готуючись до розпізнання свого покликання в Церкві – родинного життя, священства, монашества або ж місіонерського служіння.

Дівчата прийняли зобов’язання дотримуватися дошлюбної чистоти, відмовитися від перегляду порнографії, регулярно приступати до Святих Тайн Сповіді та Причастя.

“Приймаючи обітницю, ми відчували присутність Бога в серці, наче Він сам в цей день прийшов до нас, щоб вручити нам обручки з написом «Справжня любов чекає», – розповіла Ірина Руда, колегіантка 10 класу та учасниця Всеукраїнського руху “Чистих сердець”. – У цей урочистий момент нас просто переповнювали емоції. Юні обличчя колегіанток випромінювали світло та піднесення. Дехто був зворушений до сліз”.

“Своїм прикладом вихованки “Знамення” демонструватимуть одноліткам, що чистота серця – це правильно. Кожна з колегіанток сьогодні зробила відповідальний і такий потрібний крок до відновлення і збереження забутої сучасним світом чесноти – чистоти”, – додає Ірина Руда.

Духовний провід учасниць руху здійснює сестра Герарда Смерека (ЧСВВ), вчитель християнської етики у колегіумі. Розділити радість свята і молитовно підтримати колегіанток приїхала п. Анна Зварич, заступник начальника управління освіти і науки Тернопільської ОДА, адже колегіум – це невід’ємна частина її праці. На згадку про цей святковий день вона подарувала дівчатам білі троянди, як символ чистоти.