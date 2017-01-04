За жарт про замінування суду в Бучачі — 6 років неволі

6 років неволі “світить” 27-річному телефонному “терористу” з Бучачини, який, будучи напідпитку, вчора «замінував» будівлю районного суду.

Про це повідомляють у прес-службі СБУ.

СНагадаємо, 3 січня у чергову частину Управління ДСНСУ в Тернопільській області надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що у приміщенні Бучацького районного суду закладено вибухівку. Проведеними пошуковими заходами вибухового пристрою у будинку не виявлено.

Того ж дня правоохоронцями встановлено особу чоловіка, який анонімно повідомив про хибну погрозу.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об`єктів власності) Кримінального кодексу України. За вчинення означеного правопорушення зловмиснику загрожує покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Слідство триває.