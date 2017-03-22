Новини Тернополя 

8-річному Сашкові з Тернополя під час візиту до стоматолога встановили страшний діагноз

Irena Прокоментуй!

Повідомлення про потребу в фінансовій допомозі для 8-річного хлопчика, якому встановили страшний діагноз чисельно поширюють у соцмережах. 

8-річний Сашко Кильо навчається у 3 класі Тернопільської школи №13 ім. Андрія Юркевича.

“Прошу небайдужих відкликнутись на моє горе. Моєму єдиному сину, якому 8 років, встановили страшний діагноз: “Саркома Юінга” з метастазами в легені.

Все почалося від зуба. Спочатку лікували молочний зуб, після того, як не дало ніякого результату, вирішили видалити зуб. Пропили антибіотик, але пухлина на щоці не зменшилася. Після цього нас направили до лікарні. Після довгого обстеження лікарі сказали терміново їхати до Києва. В Інституті раку ще раз обстежили, зробили біопсію і поставили такий діагноз…

Прошу всіх небайдужих допомогти на лікування. Нам треба зібрати невелику суму на початок діагностики і першу хіміотерапію приблизно 4,5 тисячі доларів.

Номер картки Приватбанку: 5168757270017595 (Кильо Леся Володимирівна -мама)”.

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