42-річного тернополянина підозрюють у серії крадіжок

Кримінальне порушення за частиною третьою статті 185 ККУ правоохоронці Тернопільського відділу поліції розпочали щодо 42-річного жителя обласного центру. Під час санкціонованого обшуку у зловмисника знайшли крадене з чужого підвалу майно.

До поліцейських із заявою звернувся 26-річний тернополянин і повідомив про крадіжку. Чотири колеса з титановими дисками, автомобільний радіатор та дві пачки цвяхів невідома особа поцупила з його підвального приміщення, зламавши навісний замок.

В ході оперативно-профілактичних заходів співробітники кримінальної поліції вийшли на слід крадія. Під час обшуку в його помешканні знайшли чимало добра, найімовірніше – краденого. Нині правоохоронці перевіряють зловмисника на причетність до інших протиправних діянь.

Тривають слідчо-оперативні дії.