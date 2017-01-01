5 людей, яких тернополянам потрібно обов’язково пробачити до кінця року

Оскільки рік добіг кінця, більшість з нас зосереджується на рішеннях, цілях, нових звичках та здоровому способі життя. Грудень, зазвичай, сповнений подорожами, сімейними зустрічами та святковими вечірками. Все це може призвести до стресу та фрустрації. Один з найбільш недооцінених способів побороти цей стан – це розібратись у собі та “відпустити” гнів.

Багато людей ображаються, не усвідомлюючи цього. Ваш керівник не підвищив вас, ваш колишній (-ня) знову одружився (вийшла заміж), великий позашляховик зайняв єдине місце на парковці, гроші розлітаються з гаманця – все це може погіршити ситуацію.

Якщо ви хочете почати Новий рік, по-справжньому почуваючись збалансованим і сильним, розгляньте всі ваші відносини і пробачте тих, на кого дійсно ображаєтесь.

Коли ви прощаєте інших, ви не виправдовуте їх поведінку. Прощення – прояв доброти вашого серця. Коли ви пробачаєте, то вберігаєте, перш за все, себе від болю. Ви рухаєтеся далі. Ви вільні.

Щоб саме так відчувати себе в цей святковий період, пробачте цим п’ятьом людям у вашому житті.

1. Ваш екс-коханець (-ка)

Пробачити своїх колишніх – не визнати, що все, що сталося, – це добре. Просто ви прийняли ситуацію такою, як вона є, і тепер може бачити загальну картину. Коли ви пробачаєте, мова йде не про іншу людину. Мова йде про ваше майбутнє, тому що ви, нарешті, змогли відпустити своє минуле.

Люди не відпускають колишні відносини після їх закінчення, тому що це частина зцілення розбитого серця. Якщо ви любите когось, ви ніколи не забудете цю людину. Кохання ніколи не помре. Може змінитись вид, і ви можете потрапити в ситуацію, коли вам доведеться розлучитися з людиною, яку любите. Коли ви піддаєтесь емоціям і відтворюєте в пам’яті тільки негативні аспекти відносин, ви опиняєтесь в “режимі очікування” гніву. Якщо ви відпустите злість і жаль, то зможете почати все знову.

2. Ваші батьки

Ваші батьки роблять все можливе (з огляду на всю інформацію, якою володіють). Їхвиховували певним чином і вони прожили життя так, як знали. Коли ви виростаєте і стаєте самобутньою та самостійною особистістю, батьки можуть не сприйняти деякі аспекти вашого життя. Пробачте їм. Вони хочуть тільки добра, але вже від вас залежить, чи це гармоніює з вашими власними принципами. Найкраще, що ви можете зробити, це не сприймати те, що вони говорять або не говорять, особисто. Замість цього визнайте, що вони хочуть того ж, чого й ви: бути щасливими, здоровими і вільними від емоційного навантаження.

3. Ваші діти

Якщо у вас є діти, вони можуть робити те, що, на ваш погляд, немає сенсу. Дозвольте їм йти своїм шляхом і робити те, що резонує з їх власного серця. Пробачте їм за те, як вони себе поводять, і за ті їх слова, які заподіюють вам біль. Коли людина робить комусь боляче, вона всього лиш намагається розібратися у світі, який робить боляче їй. Намагайтеся пробачити і любити їх такими, якими вони виросли.

4. Ваш керівник

Взаємини в колективі можуть досить суттєво впливати на нас, хоча ми можемо й не здогадуватися про це. Ви ображаєтесь, що ваш співробітник отримав підвищення раніше, ніж ви? Чи, можливо, ваш керівник продовжує ігнорувати ваші геніальні ідеї? Пробачте їм. Наступного разу, коли ваш співробітник чи керівник зробить щось, що вас засмутить, нагадайте собі, що вони насправді не знають, що роблять. Пробачте їх від щирого серця.

5. Ви

Ви занадто суворі до себе. В цей святковий період ви можете пробачити всім. Але, якщо забули пробачити себе, ви все ще відчуватимете порожнечу.

Ви не можете почати нову сторінку вашого життя, якщо не відпустите минуле. Для того, щоб новий рік став найкращим для вас, пробачте себе за те, що ви зараз не там, де, на ваш погляд, ви б мали бути, і визнайте, що ви саме там, де повинні бути, щоби згодом потрапити туди, куди хочете.

Врахуйте, що все у вашому житті вело вас до цієї точки прямо тут, прямо зараз. Ви не зробили жодного неправильного повороту, жодної помилки. Ви – саме такі, якими повинні бути, ви – ідеальні. Пробачте себе.

Yevheniia Shylko