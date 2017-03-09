56-річна тернополянка довірилася шахраям і поплатилася за це

56-річна тернополянка сама допомогла перевести понад вісім тисяч гривень шахраям.

Потерпіла повірила у дзвінок від працівника банку та його байку про спробу зняти кошти з її рахунку. За умілими підказками афериста жінка сама того не відаючи перевела гроші на чужий рахунок. Про втрату грошей її проінформувало смс-повідомлення – 8100 гривень зникли з картки. Жертва шахрайства кинулася телефонувати в поліцію.

Вберегти кошти можна, варто лише перестати вірити незнайомим людям та телефонним дзвінкам. Щодо шахрайств з катками, тут правило одне – банківські працівники не телефонують до клієнтів аби здійснити будь-які телефонні операції по телефону. В крайньому випадку у разі підозрілої активності вас можуть попрости самостійно заблокувати картку, та прийти до відділення банку для подальших дій. Тому ні в якому разі не змінюйте в телефонному режим паролі, чи ще гірше, не йдіть до найближчого терміналу аби допомогти перевести чи отримати готівку.