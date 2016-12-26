Новини Тернополя 

6700 гривень втратив мешканець Гусятинщини через торги в інтернеті

Irena Прокоментуй!

6700 гривень втратив мешканець Гусятинщини через торги в мережі. На одному з сайтів чоловік вирішив придбати електроплиту. Техніку він так і не отримав, а гроші втратив.

Схема вже добре відома, однак дієва й досі: телефонний дзвінок, домовленість про покупку і отримання грошей на картку. Покупець справно перевевів кошти на банкіський рахунок, однак продавець пропав разом з товаром. Його номер  не відповідав, а згодом і зовсім зник з мережі. Потерпілий звернулася з заявою до правоохоронців. Про це повідомляють у секторі комунікації НП Тернопільської області.

 

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