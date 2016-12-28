Аферист з Хелікс Роман Фелик вимагає в поліції грошей за проживання в готелі – 1200 грн. за ніч?

За інформацією сайту Реально, Роман Фелик був вимушений поселитися в одному з найдорожчих готелів міста Garden Hall, де ніч у номері “люкс” вартує 1200 гривень. Оскільки після розправи над дружиною, любляча теща, в квартирі якої мешкав Роман Фелик, навідріз відмовилася впускати його у дім.

Щоб не платити за проживання у готелі, чоловік підготував цивільний позов на тернопільську поліцію, яка на його переконання і мала б компенсувати неочікувані видатки. Мовляв, жити він у Тернополі не має де, а через слідчі дії та обвинувачення поліції не може виїхати у Київ, де його чекає власне помешкання.