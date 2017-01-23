Аферисти продовжують обманювати тернополян

Чергове шахрайство задокументували працівники Тернопільського відділу поліції. У 48-річного жителя обласного центру аферист зняв з картки понад 9 тисяч гривень.

Зі слів потерпілого, на його мобільний зателефонував невідомий чоловік і представився співробітником служби безпеки одного з банків. Повідомив, що є загроза втрати грошей, а тому, заради їх збереження, фінустанова мусить здійснити деякі операції. Для цього потрібно вказати реквізити банківської картки. Чоловік повірив. Однак замість вберегти заощадження, позбувся усієї суми на банківській картці. Шахрай оперативно зняв з рахунку гривні. Потерпілий звернулася за допомогою в поліцію.

Правоохоронці вкотре звертаються до громадян із проханням бути обачними та не довіряти особам, які намагаються дізнатися реквізити ваших банківських карток.

Пам’ятайте, що працівники фінансових установ не телефонують до клієнтів, аби дізнатися номер рахунку чи пін-код. Якщо ви сумніваєтеся, чи дійсно вам телефонує справжній співробітник – запитайте, коли і в яке відділення ви можете підійти, щоб вирішити проблему особисто, а не телефоном.