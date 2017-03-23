Аграрне підприємство на Тернопільщині не сплатило до бюджету 66 тисяч гривень

Господарським судом Тернопільської області задоволено позов прокурора Теребовлянського району про розірвання договору оренди та повернення у державну власність земельної ділянки площею 56 га вартістю 720 тисяч гривень.

Підставою для звернення прокуратури до суду стало те, що підприємство-орендар не виконало свої зобов’язання за договором оренди земельних ділянок, укладеним на 25 років та не сплатило до бюджету 66 тисяч боргу з орендної плати.

Рішенням суду позовні вимоги прокуратури задоволені в повному обсязі.