Новини Тернополя 

Аграрне підприємство на Тернопільщині не сплатило до бюджету 66 тисяч гривень

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Господарським судом Тернопільської області задоволено позов прокурора Теребовлянського району про розірвання договору оренди та повернення у державну власність земельної ділянки площею 56 га вартістю 720 тисяч гривень.

Підставою для звернення прокуратури до суду стало те, що підприємство-орендар не виконало свої зобов’язання за договором оренди земельних ділянок, укладеним на 25 років та не сплатило до бюджету 66 тисяч боргу з орендної плати.

Рішенням суду позовні вимоги прокуратури задоволені в повному обсязі.

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