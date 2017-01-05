Агрофірма на Тернопільщині самовільно захопила гектари землі

Рішенням господарського суду Тернопільської області задоволено позов Теребовлянської місцевої прокуратури до ПАП «Агропродсервіс» щодо земельної ділянки, площею 11 га.

Прокуратура домоглась повернення у володіння і користування держави земельної ділянки площею 11 га, яку cамовільно, без правовстановлюючих документів використовувало ПАП «Агропродсервіс». Вказана земля знаходиться за межами населеного пункту на території, що належить до Ішківської сільської ради Козі вського району Тернопільської області.