Активістів з усієї Тернопільщини запрошують на конкурс

Відділ сім’ї та молоді обласної державної адміністрації розпочинає проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів) розроблених інститутами громадянського суспільства Тернопільської області на 2017 рік.

Головною метою Конкурсу є підтримка ініціатив молоді, які спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді через надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства.

Учасниками конкурсу є громадські організації, які зареєстровані в установленому законом порядку не пізніше ніж за рік до дня закінчення терміну подання заявок на конкурс.

Кінцевий термін подання проектів — 3 лютого 2017 року о 17.00 год.

Презентація проектів – 07.02.2017 року Про результати розгляду проектів учасники конкурсу будуть повідомлені до 09 лютого 2017 року.

Проекти подавати або надсилати за поштовою адресою :

46021, м. Тернопіль

вул. Грушевського, 8 к. 554

тел./факс 0352 52 31 84

тел. 0352 23 59 77

e-mail: ternopilmolod@ukr.net

Положення про конкурс подане нижче.

Умови участі, головні критерії відбору, аплікаційні форми можна отримати на сайті: http://www.usm.te.gov.ua