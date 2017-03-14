Активісти терміново шукають собачу будку для тернопільських чиновників
Шукаємо собачу будку, терміново
Друзі, чи є у когось непотрібна собача будка? Якщо є – пожертвуйте, дуже потрібно сьогодні до 14.00 год. Не знайдемо готової, запасіться інструментами та дошками – зробимо її власноруч, аби чиновники на чолі із Гарантом не думали, що ми (далі цитата Президента): «навіть собачої будки в житті не збудували, а закликаємо до дестабілізації в країні»…
Нагадаємо, сьогодні о 14.00 в приміщенні Тернопільської обласної ради (вул. Грушевського, 8) відбудеться позачергова сесія, на якій планується обговорення єдиного питання – силовий розгін та арешт блокадників у Кривому Торці та ухвала закону «Про тимчасово окуповану територію України».
Не байдужих просимо долучатись…