Активісти терміново шукають собачу будку для тернопільських чиновників

Шукаємо собачу будку, терміново

Друзі, чи є у когось непотрібна собача будка? Якщо є – пожертвуйте, дуже потрібно сьогодні до 14.00 год. Не знайдемо готової, запасіться інструментами та дошками – зробимо її власноруч, аби чиновники на чолі із Гарантом не думали, що ми (далі цитата Президента): «навіть собачої будки в житті не збудували, а закликаємо до дестабілізації в країні»…

Нагадаємо, сьогодні о 14.00 в приміщенні Тернопільської обласної ради (вул. Грушевського, 8) відбудеться позачергова сесія, на якій планується обговорення єдиного питання – силовий розгін та арешт блокадників у Кривому Торці та ухвала закону «Про тимчасово окуповану територію України».

Не байдужих просимо долучатись… ВО “Автомайдан” Тернопільський осередок