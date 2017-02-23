Активісти висадили дерева, протестуючи проти змін до Генплану Тернополя (фото)

Сьогодні висадили дерева під час акції “Деревом по генплану”. Про це повідомляє громадський активіст Володимир Ханас.

Звертаємося до депутатів Тернопільської міської ради не голосувати за зміни у Генплані які легалізовують забудову парків.

Нагадаємо, завтра має відбутися сесія міської ради на якій планують затвердити зміни до Генерального плану Тернополя. За інформацією активістів, зміни є злочинними, оскільки всупереч діючому Генплану міська влада дала дозвіл на будівництво у парках міста.