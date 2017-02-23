Новини Тернополя 

Активісти висадили дерева, протестуючи проти змін до Генплану Тернополя (фото)

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Сьогодні висадили дерева під час акції “Деревом по генплану”. Про це повідомляє громадський активіст Володимир Ханас.

  • Звертаємося до депутатів Тернопільської міської ради не голосувати за зміни у Генплані які легалізовують забудову парків.

Нагадаємо, завтра має відбутися сесія міської ради на якій планують затвердити зміни до Генерального плану Тернополя. За інформацією активістів, зміни є злочинними, оскільки всупереч діючому Генплану міська влада дала дозвіл на будівництво у парках міста.

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